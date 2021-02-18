2021/02/18 | 13:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاضي النزاهة يفرج عن مسؤولين بكفالة مالية في الموصل

أفاد مصدر محلي، الخميس، بأن قاضي النزاهة بمحافظة نينوى، أمر بإطلاق سراح عدد من المسؤولين بمحافظة نينوى بكفالة مالية.

وقال المصدر إن “المسؤولين الذين تم الإفراج عنهم، هم كلا من نائب المحافظ للشؤون الفنية حسن العلاف، ومسؤول مكتب المحافظ وأيضا مدير مجاري نينوى”.

وأضاف المصدر، أن “قاضي النزاهة قرر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية قدرها 100 مليون دينار عن التهم المنسوبة لهم، والتي تتعلق بفساد مالي وإداري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي النزاهة يفرج عن مسؤولين بكفالة مالية في الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي النزاهة يفرج عن مسؤولين بكفالة مالية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).