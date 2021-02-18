النفط: إتمام مشروع اُنبوب نقل الغاز الجاف إلى محطة القيارة الكهربائية

2021/02/18 | 13:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن انجاز مشروع انبوب نقل الغاز الجاف الى محطة القيارة الكهربائية، بمسافة 22 كم وبطاقة 130 مقمق.وذكرت الوزارة في بيان، ان “ملاكات وزارة النفط انجزت مشروع مد خط الانبوب الناقل للغاز الجاف المغذي لمحطة كهرباء القيارة”.وقال الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل، بحسب البيان، إن “هذا الانجاز تم تنفيذه بوقت قياسي من قبل الجهد الوطني المتمثل بشركة المشاريع النفطية المنفذة للمشروع وشركة خطوط الانابيب الجهة المشرفة والمشغلة للمشروع”، مشيراً ان “الانبوب سيغذي محطة كهرباء القيارة باحتياجها من الغاز الجاف ويسهم في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الوطنية في محافظة نينوى، مثمناً جهود الملاكات […]

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