صحة كربلاء تجري فحص الـ(PCR) لنحو 500 عاملاً في المعامل والشركات الأهلية

2021/02/18 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثَفت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، من

إجراءاتها الوقائية والتدابير

الإحترازية لدرء عدوى الإصابة بفيروس

كُورونا عن مُواطني المُحافظة

وزائريها، بموازاة حملاتها التوعوية

لزيادة الوعي الصحي المُجتمعي بمخاط

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