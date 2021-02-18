نائبة: غرامات الكمامة “سرقة مقننة” وتتحرك لإلغائها

2021/02/18 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلقت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على بدء تطبيق فرض الغرامات المالية على المواطنين، الذين لا يتردون الكمامة في السيارات، عادة إياه “سرقة مقننة”.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إنه “على الحكومة العراقية حقوق، وضمن تلك الحقوق توفير الكمامات للشعب العراقي، بعدها تفرض غرامات لمن …

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