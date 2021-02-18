2021/02/18 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مصدر قضائي، الخميس، عن إصدار محكمة جنايات الكرخ الحكم بحق المرأة التي القت بأطفالها من أعلى أحد جسور العاصمة بغداد.وقال المصدر ان “محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقاً حتى الموت لامرأة القت باطفالها من اعلى احد جسور بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام مرتين بحق المرأة التي رمت أطفالها في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام مرتين بحق المرأة التي رمت أطفالها في نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).