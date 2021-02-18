المالية النيابية تكشف عن اتفاق شبه نهائي بشأن حصة الإقليم في الموازنة

2021/02/18 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - سجاد الموسوي

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم، الخميس، عن التوصل لاتفاق شبه نهائي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021، متوقعة التصويت عليها الاسبوع المقبل.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على صيغة جديدة بشأن حصة الإقليم في الموازنة".

وبينت ان "الاتفاق يرضي الحكومة الاتحادية والإقليم"،

مصيفة ان "هناك تفاهما مشتركا حول الواردات النفطية والإيرادات الأخرى وحصة الاقليم".

وتوقعت الدليمي "التصويت على الموازنة منتصف الأسبوع المقبل بعد كتابة الاتفاق النهائي ضمن المادة الـ10 في الموازنة والانتهاء من صياغة الجداول والمرفقات الأخرى".

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