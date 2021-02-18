الإعدام مرتين للأم التي رمت طفليها من جسر الأئمة

2021/02/18 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حكمت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، بالإعدام مرتين للأم التي رمت طفليها من جسر الأئمة في بغداد.وقال مصدر قضائي، إن “محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقاً حتى الموت لامرأة القت باطفالها من اعلى احد جسور بغداد”.وشرعت مديرية نجدة بغداد، بعمليات البحث عن الطفلين اللذين ألقت بهما أمهما في نهر […]

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