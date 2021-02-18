المنافذ الحدودية: العثور على آلاف المعاملات والأدوات التي تستخدم في التزوير

2021/02/18 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ الحدودية في بيان إنه تم العثور على ثلاثة آلافٍ ومئتين وخمسٍ وخمسين معاملة كمركية، وأربعة أقلام سحرية تستخدم في عمليات التزوير وعشر طابعات ليزرية.

وأضاف البيان، أنه وبعد ورود معلومات من شعبة استخبارات منفذ طريبيل الحدودي تفيد بوجود معاملات كمركية في السكن الخاص بوكلاء الإخراج الكمركي داخل المنفذ، وعلى إثرها تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبعد تفتيش السكن تم العثور على المضبوطات أعلاه، وتم إحالتها وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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