مفوضية الانتخابات: التعليم العالي تحث الطلبة للعمل التطوعي لدعم عملية التسجيل البارومتري

2021/02/18 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة للعمل التطوعي لدعم عملية التسجيل البارومتري.وذكر بيان لمفوضية الانتخابات انه : بدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الحكومية والأهلية، بحثّ الطلبة من ذوي الاختصاصات التي ترتبط بتكنولوجيا المعلومات (علوم الحاسوب، نظم المعلومات، هندسة البرامجيات، هندسة الحاسوب)، لتشجيعهم على العمل التطوعي لدعم عملية التسجيل البايومتري للناخبين في مراكز التسجيل عموماً والفرق الجوالة خصوصاً التي تستهدف الناخبين في عمليتي التسجيل وتوزيع البطاقات.وأوعزت وزارة التعليم العالي للأقسام العلمية ضمن هذه التخصصات بامكانية أداء طلبة المراحل المنتهية الفترة المترتبة عليهم للتدريب الصيفي وطلبة المرحلتين الدراسية الثانية والثالثة في المراكز والفرق التابعة للمفوضية./انتهى3

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