حملات تفتيش جوالة لتطبيق اجراءات الوقايـة الصحيـة وتغريم المخالفيـن

2021/02/18 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأت الاجهزة والمفارز الطبية والصحـية بالتعاون مع القوات الامنية تنفيذ حملات تفتيش جوالة لتطبيق اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي ، تضمنت فرض غرامات مالية على المخالفين ./انتهى5

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