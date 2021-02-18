2021/02/18 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أصدرت مديرية الصحة في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، الخميس (18 شباط 2021)، توضيحاً بشأن تحليل طبي يزعم "حمل" أحد الرجال.

وقال بيان التوضيح الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية تنفي الشائعات التي تم نشرها حول الرجل الذي ظهرت نتائج تحليله الطبي بأنه حامل".

وتابع إنه "تم نشر تحليل طبي خاطئ يزعم حمل رجل يبلغ من العمر قرابة 60 عاماً"، مؤكدة أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

وأشار البيان، إلى أن "الجهة التي نشرت الخبر قامت بهذا العمل بعيدا عن العرف والمهنة الصحفية والعمل الإعلامي لانها لم تنشر اسم المستشفى وصورة الفحص وهذا دليل عدم صحة الخبر".

وتدوالات صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "تحليل طبي خاطئ يظهر رجلاً على أنه حامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من صحة قضاء جمجمال حول تحليل طبي يزعم ’’حمل’’ أحد الرجال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من صحة قضاء جمجمال حول تحليل طبي يزعم ’’حمل’’ أحد الرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).