نائب عنها: مسلسل الدم في ديالى سببه الفراغات الأمنية.. بغداد لم تستجب لنا

2021/02/18 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن ديالى عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، عن أهم الاسباب التي تقف وراء اعتداء ’’الدكات’’ شمال شرق المحافظة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان "هجوم داعش على نقاط الحشد الشعبي، في منطقة الدكات قرب قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة)، وسقوط 8 شهداء وجرحى يأتي ضمن مسلسل الخروقات المتكررة، في قاطع يعاني بالأساس من وجود فراغات أمنية واسعة، خلقت مسارات تسلل لخلايا داعش الارهابي لاستهداف القوات الامنية والحشد الشعبي والمدنيين"

واضاف العزاوي، ان "الوضع الامني في ريف خانقين وبقية المناطق معلوم لكل الجهات الامنية العليا في بغداد وتم ابلاغها بتقارير ولقاءات مباشرة بان الوضع صعب وحرج في ذات الوقت".

وتابع "كما وطالبنا بخطة لإعادة الانتشار وتعزيز ديالى بلواء قتالي لسد الفراغات، لكن للأسف لم نلق اي استجابة"، لافتا الى ان "نزيف الدم في ديالى مستمر مادام هناك فراغات دون مسك ميداني ينهي حركة فلول داعش الارهابي".

وهاجم عناصر تنظيم داعش، في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، نقاطاً للحشد الشعبي في منطقة الدكات قرب خانقين ما اسفر عن مقتل واصابة 8 من مقاتلي الحشد الشعبي.

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