عبد الغني الأسدي يوجه بمتابعة أسعار المواد الطبية خلال فترة الإغلاق

2021/02/18 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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جهاز الأمن الوطني يصدر توجيهات تتعلق بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر الصحي

وجه رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الأسدي مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر ، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،

وشدد الأسدي على ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية خلال فترة الحظر من قبل مفارز الجهاز تجنبا لإستغلالها ورفع أسعارها من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة ، داعياً المواطنين الى الابلاغ عن حالات ارتفاع الاسعار والمخالفات عبر الإتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (١٣١).

يتبع.



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