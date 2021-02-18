2021/02/18 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبر، الخميس، بتغيير عدد من مدراء الدوائر في المحافظة ممن تقل درجة تحصيلهم الدراسي عن شهادة البكالوريوس، وفيما خصص مبالغ مالية لقطاع الماء في قضاء سامراء، حدد 20 قطعة أرض لدائرة التربية في القضاء من أجل بناء المدارس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر مراسل "ناس"، (18 شباط 2021)، ان "المحافظ ترأس اجتماع لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية واوعز لهيئة الاستثمار بمتابعة تنفيذ مشاريع القضاء وسحب المتلكئة وغير المنجزة"، مبيناً ان "المحافظ خصص 250 مليون دينار لتجهيز دائرة الماء بالأنابيب".

واضاف، ان "المحافظ أمر بتغيير مدراء الدوائر الذين يقل تحصيلهم الدراسي عن شهادة البكالوريوس"، موجهاً "رئيس الوحدة الإدارية في سامراء برفع التجاوزات على المدارس التي تم منحها للمدينة".

وأمر المحافظ بـ "تحديد 20 قطعة ارض لتربية سامراء من أجل بناء المدارس".

في السياق، شدد مدير عام بلديات صلاح الدين محمد يونس، على ضرورة إكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات طويلة.

وقال يونس في مداخلة أثناء الاجتماع الذي حضره مراسل "ناس" (18 شباط 2021)، إن "المحافظة بحاجة ماسّة إلى تفعيل العمل بمشاريع عدة من شأنها إحداث تغيير في واقع الخدمات وانعكاس ذلك على المواطنين".

وطالب يونس محافظ صلاح الدين بـ"العمل على تحريك عجلة عشرات المشاريع المتوقفة منذ سنوات عدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات جديدة تصدرها لجنة سامراء عاصمة الحضارة: تخصيص أموال وتغيير مدراء دوائر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات جديدة تصدرها لجنة سامراء عاصمة الحضارة: تخصيص أموال وتغيير مدراء دوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).