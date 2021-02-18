الأمانة العامة تناقش آليات تنفيذ مشاريع بناء 1000 مدرسة في بغداد والمحافظات

2021/02/18 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت الأمانة العامة في مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع دوائر المهندس المقيم لمديريات التربية تفعيل مشروع وزارة التربية رقم (1) ومشروع بناء (1000) مدرسة في بغداد والمحافظات.وقال معاون مدير عام الدائرة كرار محمد عبد الزهرة في بيان، إن “الاجتماع ناقش توفير متطلبات دعم وإسناد عمل دوائر المهندس المقيم في مديريات التربية في بغداد […]

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