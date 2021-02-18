وزارة الدفاع: القبض على عدد من المطلوبين في بغداد والنجف

2021/02/18 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في محافظتي بغداد والنجف, وقالت الوزارة في بيان ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع الفرقة الثانية- شرطة اتحادية، ألقت القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما قنابل يدوية في منطقة حي العامل ببغداد.

وأكد البيان، أنه تم إلقاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة وضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة بالإضافة إلى أدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض في عملية منفصلة على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم الإتجار بالمواد المخدرة في محافظة النجف وبحوزته مواد مخدرة نوع كرستال، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

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