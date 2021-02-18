هورامي: هناك بوادر توافق بين أربيل وبغداد من صيغة لنص قانون الموازنة

2021/02/18 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

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اعلن الوفد الكردي المفاوض عن وجود بوادر توافق بين اربيل وبغداد بشأن حصة اقليم كردستان الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين

وأشار المتحدث باسم رئيس الوفد الكردي المفاوض سمير هورامي في حديث لوسائل إعلام كردية إلى وجود بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين الإقليم والحكومة الاتحادية واضاف هورامي أن رئيس الوفد الكردي المفاوض قوباد طالباني مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وفق الاستحقاقات الدستورية .

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