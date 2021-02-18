2021/02/18 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع القبض على ثلاثة ارهابيين من ممولي داعش في الجزيرة غربي نينوى .وذكرت في بيان انه : بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع العجلة التي يستقلونها ممن يقوموا بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى.واضافت ان : الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب./انتهى3

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