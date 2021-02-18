القبض على 3 من ممولي داعش في الجزيرة

2021/02/18 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين من ممولي الدواعش في الجزيرة غربي محافظة نينوى. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع العجلة التي يستقلونها ممن يقوموا بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى".

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