التربية تُصدر آلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي

2021/02/18 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، الخميس (18 شباط 2021)، آلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي، فيما اكدت استمرار عملية التعليم الالكتروني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التربية أكدت التزامها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة التي دعت بدورها الى إيقاف الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ومنها المدارس ابتداءً من الـ18 من شهر شباط الحالي لعام 2021".

وأضافت، أن "دوام المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين سيكون بنسبة (25%) خلال أيام الحظر الجزئي، شرط ان يستمر تواصلهم في الارشاد التربوي والتعليم الالكتروني (عن بُعد) مع تلاميذهم وطلابهم من جهة، واطلاع الإدارات المدرسية على طبيعة الحصص والدروس التي يحصل عليها التلاميذ والطلبة وفق هذا النوع من التعليم من جهة أخرى.

واكدت الوزارة "حرصها التام على اجتياز صعوبات المرحلة التي عصفت بدول العالم جراء جائحة كورونا والاستمرار بمشوار طلبتنا العلمي خلال العام الدراسي الحالي".

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