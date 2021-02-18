الأمن الوطني يصدر توجيهات صارمة لمراقبة أسعار المواد الغذائية خلال الحظر الوقائي

2021/02/18 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، توجيهات صارمة تتعلق بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر الصحي.وقال الجهاز في بيان، إن “رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وجه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وبحسب البيان، شدد الأسدي […]

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