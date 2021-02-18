التربية تبقي على موعد إجراء امتحانات نصف السنة في ممثليتها بإقليم كردستان

2021/02/18 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة التربية، الخميس، الابقاء على المواعيد المحددة بشأن امتحانات نصف السنة في ممثليتها في اقليم كردستان.

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021) أن "امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في اقليم كردستان (أربيل ، دهوك ، السليمانية) وخارج القطر للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة، وذلك بناءً على ظروف كل بلد وما تُحدده جائحة كورونا".

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