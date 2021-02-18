2021/02/18 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا”، إلغاء نسخة موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على تنظيم المسابقة.

وقال الـ”يويفا” في بيان رسمي: “اللجنة قررت في البداية العام الماضي تعديل شكل المسابقة وتأجيل بدايتها، لكن الإجراءات المختلفة التي فرضتها السلطات الصحية في جميع أنحاء أوروبا استمرت في التطور منذ ذلك الحين”.

وأضاف: “تفرض أزمة كورونا قيودا على السفر، والتي تؤثر على الأندية المشاركة، وتشكل صعوبات كبيرة في تنظيم المباريات، وقد انسحب فريقان بالفعل من المنافسة”.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا توجد إمكانية لمزيد من التأجيلات بشأن بدء المسابقة، وأنه يجب وضع صحة وسلامة اللاعبين الشباب كأولوية قصوى.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـ”يويفا” يقرر إلغاء بطولة قارية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـ”يويفا” يقرر إلغاء بطولة قارية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).