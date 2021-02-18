العراق سندان بين مطرقتين جائرتين! الإرهاب الإيراني - التركي المتواصل ضد شعب العراق - كاظم حبيب

2021/02/18 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب إذ نسجل تلك الفترة المظلمة التي عاشها شعب العراق تحت وطأة نظام دكتاتوري بعثي صدامي ارتكب أفظع الجرائم بحق الشعب العراقي بكل قومياته، ومارس أبشع صيغ الاستبداد والقهر الاجتماعي، وتسبب بعدد من الحروب التي انتهت بالموت لمئات الآلاف من العراقيين والعراقيات والمزيد من الدمار الواسع للمشاريع الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى ما تسبب به الحصار الاقتصادي الدولي من بؤس وحرمان وأمراض ووفيات، لاسيما بين ال ......





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