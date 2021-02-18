2021/02/18 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، للسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم في قصر بغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، لافتاً إلى أنه "تمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الستراتيجي، وصولاً إلى شراكة ستراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة".

وأضاف أن "صالح أكّد ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زجّ البلاد في صراعات الآخرين".

من جانبه، أكّد السفير الأميركي التزام بلاده بـ"دعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية للسفير الأميركي: أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية للسفير الأميركي: أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).