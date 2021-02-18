التربية تصدر التعليمات الخاصة بآلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي

2021/02/18 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، التعليمات الخاصة بآلية دوام الملاكات التدريسية في أيام الحظر الجزئي.وأكدت الوزارة في بيان، “التزامها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة التي دعت بدورها إلى إيقاف الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ومنها المدارس ابتداءً من الـ18 من شهر شباط الحالي لعام 2021”.وبينت أن “دوام المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين […]

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