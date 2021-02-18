خط ساخن.. الأمن الوطني

2021/02/18 | 15:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الخميس، توجيهًا بمتابعة أسعار المستلزمات الصحية والمواد الغذائية.

وذكر بيان صدر عن الجهاز، 18 شباط/فبراير، أنّ "الأسدي وجه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وشدد الأسدي، بحسب البيان، على "ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية خلال فترة الحظر من قبل مفارز الجهاز لمنع الاستغلال ورفع الأسعار من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة".

ودعا الأسدي، المواطنين إلى "الإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار والمخالفات عبر الخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (131)".

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