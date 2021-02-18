توقعات بارتفاع سعر برميل النفط الى 100 دولار

2021/02/18 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقع اثنان من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.حسب ما نقلت .وذكرت صحيفة / فاينانشال تايمز/ الأميركية ان : بنكي / جيه بي مورغان تشيس/ و/غولدمان ساكس/ يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.واوضحت أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.ومنذ نهاية تشرين الاول الماضي ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارا للبرميل، مدفوعا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج./انتهى3

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