رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين/موسع

2021/02/18 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.وذكر بيان رئاسي ان , رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم الخميس في قصر بغداد، السفير الأمريكي ماثيو تولر, وتمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة ".وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين ".من جانبه، أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"./انتهى2

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