العراق.. افتتاح مستشفى متخصص بعلاج الأطفال من فيروس كورونا

2021/02/18 | 15:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان في العراق، اليوم الخميس، عن افتتاح مركز جديد للشفاء في المحافظة خاص بالأطفال المصابين بفيروس كورونا الجديد....

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