قرار من بابل بخصوص نقل السجناء إلى المستشفيات في ظل تفشي كورونا

2021/02/18 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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#قرارت_خلية_ازمة_بابل

⭕ التأكيد على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة

⭕ إغلاق مداخل المحافظة اعتباراً من الخميس الساعة الثامنة مساءً إلى يوم الإثنين الساعة الخامسة صباحاً ويستثنى من ذلك عجلات الجنائز والمواد الغذائية وعجلات المشتقات النفطية

⭕ تكون نسبة الدوام بالنسبة لكافة #الكوادر_التدريسية 25‎% ومن ضمنها المدارس الأهلية مع تأجيل كافة الامتحانات من بينها الخارجي ويكون 50% لديوان التربية

⭕ يستثنى من الحظر وبكتب رسمية من رئيس اللجنة الأمنية العليا كافة المشاريع العاملة وكذلك قسم التعاقدات والعقود والحسابات والمشاريع وكذلك مكتب المحافظ

⭕ يمنع تجوال العجلات الحكومية حتماً بأستثناء المكلفة بواجب رسمي

⭕ يحدد جدول للصيدليات الخافرة

⭕ يستثنى الإعلاميين الذين يحملون باجات دائرة الإعلام والاتصال الحكومي حصراً من حظر التجوال

⭕️ يمنع منعاً باتاً نقل السجناء إلى المستشفيات ويتم علاجهم داخل المؤسسات الإصلاحية وكذلك منع المواجهات للسجناء لمنع أنتشار الوباء

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