برلماني: خلافات مستمرة حول قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية

2021/02/18 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس (18 شباط 2021)، عن استمرار الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز والذي تم سحبه من قبل الحكومة، في الدورة السابقة.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكثير من القوانين المهمة، رحلت من الدورات السابقة كانت محل خلاف وما يزال الخلاف حولها مستمر، والأمثلة كثيرة عن ذلك منها قانون النفط والغاز وكذلك المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "مشروع قانون النفط تم سحبه في الدورة السابقة من قبل الحكومة ولم يتم إعادة إرساله إلى مجلس النواب، حتى الآن"، مؤكدا أن "تأخر تشريع القانون سببه الحكومة وليس البرلمان".

وبين أن "مجلس النواب في الدورة الحالية ارسل العديد من المخاطبات إلى الحكومة من أجل إعادة المشروع إلى البرلمان، من أجل مناقشته وتشريعه، إلا أن الاجابات لم تصل".

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