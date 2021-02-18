رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الأميركي تطوير آفاق التعاون ضمن الحوار الاستراتيجي

2021/02/18 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن ” الرئيس صالح استقبل في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وتمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك […]

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