2021/02/18 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رصدت مقاطع فيديو متداولة لقطات نادرة لتساقط الثلوج على ظهور الجِمال في السعودية، بعد وصول العاصفة الثلجية التي تضرب كلاً من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام تحمل اسم "جويس"، مشيرة إلى أنها تعد الأقوى منذ عدة سنوات.

اسعَد الله صباحكم بگل خير ..بداية هطول كثيفة للثلوج️️مركز علقان شمال غرب #تبوكالخميس ١٤٤٢/٧/٦ هـ pic.twitter.com/d8H6uvaY93

— بندر الحواس (@B_KH_H) February 17, 2021

ولفتت إلى أن تلك العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد وحدوث سيول وثلوج، مشيرة إلى أن لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد غير عادية تجمع بين سفن الصحراء (الجمال) وبياض الثلج الذي غطى ظهورها في منطقة تبوك.

A rare snow storm hits the mountains of Saudi Arabia’s Tabuk, and its camels look quite surprised pic.twitter.com/AYtlDTpGcS

— TRT World (@trtworld) February 18, 2021

وذكرت الشبكة أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة "جويس" حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تصحبها أمطار غزيرة ورياح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد نادرة لتساقط الثلوج على ظهور الإبل في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد نادرة لتساقط الثلوج على ظهور الإبل في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).