الرئيس برهم صالح يؤكد خلال استقباله تولر أهمية ترسيخ سلطة الدولة وتخفيف التوتر في المنطقة

2021/02/18 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة، في حين أكد الرئيس صالح أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.من جانبه، أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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