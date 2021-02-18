واشنطن تؤكد التزامها بدعم أمن واستقرار العراق

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، ان بلاده تدعم أمن واستقرار وازدهار العراق وترسيخ سيادته.

وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر”.

واوضح انه “تمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة”.

وأكّد رئيس الجمهورية “ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها”، مشدداً في الوقت نفسه على “أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين”.

من جانبه، أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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