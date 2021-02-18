التربية: امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس كردستان ما زالت قائمة

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة التربية، الخميس، أن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس اقليم كردستان ما زالت قائمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “تقدم” ان “وزارة التربية توضح ان امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في أقليم كوردستان (أربيل ، دهوك ، سليمانية) وخارج القطر للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة”.

واوضحت أن “هذا القرار يأتي بناءً على ظروف كل بلد وما تُحدده جائحة كورونا” .

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