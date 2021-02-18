2021/02/18 | 15:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثناء 10 فئات من حظر التجوال في محافظة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثناء 10 فئات من حظر التجوال في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثناء 10 فئات من حظر التجوال في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).