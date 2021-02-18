2021/02/18 | 15:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لهذه المدارس ما زالت قائمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لهذه المدارس ما زالت قائمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لهذه المدارس ما زالت قائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).