حسم مصير الامتحانات في مدارس الاقليم وخارج العراق

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، الابقاء على المواعيد المحددة بشأن امتحانات نصف السنة في ممثليتها في اقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصل PUKmedia نسخة منه، أن "امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان (أربيل ، دهوك ، السليمانية) وخارج القطر للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة، وذلك بناءً على ظروف كل بلد وما تُحدده جائحة كورونا".

PUKmedia اعلام وزارة لتربية

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