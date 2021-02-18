الاطاحة بثلاثة من ممولي الدواعش في الجزيرة غربي نينوى

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عن القبض على ثلاثة ارهابيين من "ممولي" عناصر داعش في الجزيرة غربي نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع العجلة التي يستقلونها ممن يقوموا بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى".

وأوضحت، أن "الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

واشار البيان إلى أن "عملية القاء القبض نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع

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