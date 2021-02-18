وزير الصحة العراقي يعلن فرض حظر التجول وموقف السلالة الجديدة لكورونا

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شدد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تبدأ إجراءاتها مساء اليوم الخميس لتطبيق الحظر الصحي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً، للحفاظ على صحة وسلامة …

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