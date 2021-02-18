سامسونغ تطلق هاتفها الجديد غلاكسي إف 62

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الجديد غلاكسي إف 62 فئة “إس أو سي”، بمجموعة من الميزات الإضافية.

وبحسب موقع “جادجست” فقد تم إطلاق الهاتف الذكي سامسونغ غلاكسي إف 62 بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.70 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

وعن طريقة تشغيل الهاتف الجديد، فقد أكدت الشركة المنتجة أنه يتم تشغيله بواسطة معالج سامسونغ إيكسونوس 9825 ثماني النواة، ويعمل بنظام أندرويد 11، ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 7000 مللي أمبير في الساعة، مع كونه يدعم الشحن السريع الخاص.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن هاتف سامسونغ غلاكسي إف 62، يحتوي على 5 كاميرات، 4 في الخلف، وواحدة في الأمام، ففي الخلف توجد كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل؛ وكاميرا ثانية بدقة 12 ميغابيكسل؛ كاميرا ثالثة بدقة 5 ميغابيكسل، ورابعة بدقة 5 ميغابيكسل.

ويشتمل إعداد الكاميرات الخلفية على ضبط تلقائي للصورة، كما أن الكاميرا الأمامية تتميز بدقة 32 ميغابكسل لالتقاط صور سيلفي.

يعمل سامسونغ غلاكسي إف 62 على ون يو آي3.1 استنادًا إلى أندرويد 11، و128 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة التي يمكن توسيعها عبر بطاقة ميكرو إس دي (حتى 1000 غيغابايت).



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