خلية الازمة: اكثر من 2300 اصابة بالسلالة الجديدة من كورونا سجلت في العراق

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، الخميس، بتجاوز اعداد الاصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا 2300 اصابة بعموم العراق توزعت بين المحافظات تتصدرها العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “نتائج الفحص المختبري للمصابين بكورونا خلال الايام الاخيرة اغلبها سجلت بالسلالة الجديدة الخطرة من فيروس كورونا”.

واضاف ان “اعداد المصابين بالسلالة الجديدة بالعراق تجاوزت الـ 2300 اصابة بعموم العراق”، مشيرا الى ان “العاصمة بغداد تتصدر المحافظات التي سجلت اصابات بالسلالة الجديدة تليها محافظة النجف”.

واوضح المصدر ان “اغلب الاصابات بالسلالة الجديدة هي من فئة الاطفال تليها فئة الشباب وقلة من كبار السن”، لافتا الى ان “معظم اصابات الاطفال احتاجت الى انعاش ورقود في المستشفيات لشدة الاصابة”.انتهى25و

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