'بينهم العراق'.. الفيفا يصدر تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية بكرة القدم

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" الخميس، تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات العالمية لكرة القدم.

وبحسب التصنيف الجديد الذي نشر اليوم، 18 شباط 2021، فقد حافظ المنتخب الوطني على المركز 69 عالميا والسابع على مستوى المنتخبات الاسيوية بعد كل من منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي بـ1780 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي بـ1755 نقطة، ثم منتخب البرازيل بـ1743 نقطة.

واحتل منتخب إنكلترا المركز الرابع بـ1670 نقطة، يليه منتخب البرتغال بـ1662 نقطة، ثم منتخب إسبانيا بـ1645، والأرجنتين بـ1642، وجاء منتخب الأوروغواي في المركز الثامن بـ1639 نقطة، يليه الفريق المكسيكي بـ1632، ثم إيطاليا بـ1625.

عربيا، احتل المنتخب التونسي المرتبة الأولى والـ 26 عالميا، فيما جاء منتخب الجزائر ثانيا بالتصنيف 31 ثم المغرب ثالثا بالمركز الـ 33.

وكان الفيفا قد أصدر في وقت سابق الخميس، أول تصنيف شهري للمنتخبات في عام 2021، والذي لم يشهد أي تغيير في قائمة أول 10 منتخبات، بسبب عدم خوض مباريات دولية منذ بداية العام الحالي سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

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