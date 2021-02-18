القضاء يصدر حكمه بحق المرأة التي رمت طفليها من أعلى الجسر

2021/02/18 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الخميس، حكم الإعدام بحق المرأة التي ألقت بطفليها في نهر دجلة من أعلى أحد جسور بغداد في تشرين الأول الماضي.

وأكدت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، انها أصدرت اليوم 18 شباط 2021، حكما بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت للمرأة التي القت طفليها من أعلى جسر الائمة .



جدير بالذكر ان حادثة القاء الطفلين في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة بالعاصمة بغداد، كانت قد أثارت غضب الرأي العام الذي هاجم هذا الفعل وطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المرأة، قبل ان تلقي القوات الامنية القبض عليها حيث أوضحت التحقيقات الأولية إلى أن المرأة قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف مع طليقها.

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