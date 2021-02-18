رئيس مجلس القضاء يجتمع مع نظيره القطري لبحث مسألة المخدرات والجريمة

2021/02/18 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن رئيسه القاضي فائق زيدان، بحث مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء في دولة قطر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبل التدريب على الاخلاقيات القضائية والأولويات العالمية والإقليمية بمجال النزاهة القضائية.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن زيدان شارك في اجتماع افتراضي اليوم مع نظيره القطري، برعاية مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة احتفالا بانضمام العراق بصفته الموقع التدريبي الستين لتنفيذ أدوات التدريب على الأخلاقيات القضائية لشبكة النزاهة القضائية العالمية، بحضور القضاة الأوائل لمحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة والكرخ، وعدد من المختصين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي العراق وقطر في فينا.

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