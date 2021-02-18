2021/02/18 | 15:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).