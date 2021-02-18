2021/02/18 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Bثارت الأنباء المتواترة عن نية المجلس السيادي في السودان، تسليم الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية جدلا كبير في السودان، ومخاوف من زيادة الاحتقان بين الأطراف السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة سودانية أم دولية أم مختلطة؟.. انقسام بسبب البشير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة سودانية أم دولية أم مختلطة؟.. انقسام بسبب البشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).