صالح يستقبل السفير الاميركي لدى العراق ويبحث معه العلاقات الثنائية المشتركة

2021/02/18 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع السفير الأمريكي لدى العراق، العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي.

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